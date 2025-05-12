Замена на маршруте

Мэрия Перми ищет замену перевозчикам на нескольких городских маршрутах. Уже объявлены торги на маршрут №14, планируется объявить торги на маршрут №15, которые с 1 июня должна была обслуживать «Ярославская транспортная компания-2» (ЯТК-2). Мэрия предлагает на это направление временный контракт на три месяца. Как объяснил перевозчик, выйти вовремя ему помешала неготовность транспортных средств. Автобус особо большой вместимости ЛиАЗ-621367 не прошел сертификацию. Аналогичная проблема может возникнуть и на других маршрутах Перми.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МКУ «Городское управление транспорта» объявило аукцион на право заключения контракта по обслуживанию автобусного маршрута №14 «Микрорайон Заостровка — Микрорайон Юбилейный» сроком на три месяца (с 1 июня по 31 августа 2025 года). Стоимость контракта составила 67,4 млн руб. Извещение о проведении аукциона было опубликован на портале госзакупок.

С 1 июня эти маршруты должно было обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания-2», которое ранее выиграло конкурсные процедуры. Как пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Гурам Макалатия, компания не сможет вовремя приступить в работе на этом направлении.

«К сожалению, при всем желании не сможем выйти на маршруты в установленные сроки в связи с отсутствием автобусов особо большого класса, необходимых для выполнения данных контрактов. Ожидаем поступления новых автобусов к 1 сентября 2025 года»,— отметил он.

Господин Макалатия уточнил, что ситуация по всем маршрутам одинаковая и сегодня компания ожидает одобрения типа транспортного средства. Предполагалось, что на маршрутах будут запущены автобусы особо большого класса марки ЛиАЗ. Всего на улицах Перми должны были появиться 54 автобуса особо большого класса от ЯТК-2. «Также машины должны попасть в реестр минпромторга для возможности получения субсидий перевозчиком»,— уточнил гендиректор ЯТК-2.

В департаменте транспорта сообщили, что находятся в диалоге с перевозчиками, чтобы транспортное сообщение оставалось стабильным. «За неисполнение условий контракта к перевозчику будут применены штрафные санкции»,— заявили в дептрансе.

Кроме маршрута №14, планируется объявить торги по маршруту №15, где тоже предполагалось наличие техники особо большого класса. «Чтобы не допустить прекращения движения по этим маршрутам, департаментом транспорта объявляются торги для временного обслуживания этих направлений, пока автобусы особо большого класса не будут поставлены»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в этом году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% работы транспорта. Текущие брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Осенью прошлого года были проведены новые конкурсные процедуры.

По их результатам удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего направлений досталось МУП «Пермгорэлектротранс», которое будет обслуживать маршруты №3, 10, 42, 43, 45, 50, 71 и 82. Вторым крупным игроком станет ООО «Ярославская транспортная компания-2», выигравшее направления №1, 14, 15 и 67. Маршруты №51 и 74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). ООО «Дизель» достались маршруты №32, 53, 77 и 78, ООО «Сити-бас» — №4, 40, 47 и 59, ООО «АААвто» — №2, 60 и 80, ООО «Компас» — №20, 52 и 64.

Отметим, что федеральные перевозчики «РТ-Лайн» и «Автомиг», занимающие сейчас большую часть рынка автобусных перевозок в Перми, отказались от участия в конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками и высокими требованиями к автобусному парку.

Директор «Автомиг» Олег Сасунов сообщил, что администрация обращалась к нему с просьбой продолжить работу на маршруте №15. «Но наши автобусы в июне будут работать уже на маршрутах в другом городе»,— сообщил господин Сасунов.

Ирина Суханова