Уголовное дело возбуждено после смерти туристки из Нижнего Новгорода в Дагестане

Туристка из Нижнего Новгорода упала с обрыва в селе Ирганай в Дагестане и погибла. Против местного жителя возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в СУ СК по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрыв на базе отдыха на окраине села Ирганай, в который упала туристка

Фото: СУ СКР по Республике Дагестан Обрыв на базе отдыха на окраине села Ирганай, в который упала туристка

Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

По версии следствия, подозреваемый сдавал в аренду гостевые дома, расположенные над обрывом высотой 3 м, но не оградил их. 30 апреля туристка прогуливалась по базе отдыха, не заметила дыру и упала, получив многочисленные повреждения. Нижегородка умерла по дороге в больницу.

Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Елена Ковалева