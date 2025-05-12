В Самарской области вынесли приговор по делу о мошенничестве со стройкой объектов железнодорожного транспорта

В Самарской области суд признал виновным бывшего управляющего Строительно-монтажным трестом АО «РЖДстрой» в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, «между дирекцией по капитальному строительству сетей связи — филиалом ОАО “РЖД” и АО “РЖДстрой” был заключен договор на выполнение комплекса работ по строительству объектов железнодорожного транспорта». С 2019 года по 2022 год работы по разработке, транспортировке и размещению нефтезагрязненного грунта фактически не проводились. Однако осужденный организовал подписание актов выполненных работ по вывозу и размещению для утилизации нефтезагрязненного грунта с объекта.

Более 56 млн руб. перечислил заказчик в счет оплаты работ по вывозу нефтезагрязненного грунта, которые фактически не были выполнены. Деньгами бывший управляющий распорядился по собственному усмотрению.

Суд назначил наказание бывшему управляющему строительно-монтажным трестом в виде лишения свободы на три года с с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева