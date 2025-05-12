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В Невинномысске задержали 18-летнего юношу за разбой с ножом

На Ставрополье предъявлено обвинение 18-летнему жителю Невинномысска, который в апреле этого года, отобрал мобильный телефон у школьника. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

По версии следствия, юноша напал на подростка, нанес ему удар и угрожал ножом.

Сотрудники СК задержали и допросили подозреваемого, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В рамках расследования уголовного дела следователи осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изъяли вещественные доказательства и назначили ряд судебных экспертиз.

Николай Аксенов

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