В Невинномысске задержали 18-летнего юношу за разбой с ножом

На Ставрополье предъявлено обвинение 18-летнему жителю Невинномысска, который в апреле этого года, отобрал мобильный телефон у школьника. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

По версии следствия, юноша напал на подростка, нанес ему удар и угрожал ножом.

Сотрудники СК задержали и допросили подозреваемого, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В рамках расследования уголовного дела следователи осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изъяли вещественные доказательства и назначили ряд судебных экспертиз.

Николай Аксенов