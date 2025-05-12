Более 120 тысяч туристов посетили Кисловодск в майские праздники

Кисловодск за период майских праздников посетили более 120 тыс. гостей. Поток отдыхающих на 20% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Заполняемость санаторно-курортных учреждений и гостиничных комплексов Кисловодска в праздничные дни достигла 100%.

«Число путешественников в период майских праздников в этом году снова побило рекорды. Это говорит о том, что с каждым годом наш город-курорт становится все более привлекательным для отдыхающих»,— заявил мэр Евгений Моисеев.

Вся развлекательная программа для туристов была организована на территории Комсомольского парка и Старого озера.

Николай Аксенов