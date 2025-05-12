В Оренбуржье суд обязал ресурсоснабжающую организацию устранить подпоры на канализационных сетях

В Орске суд удовлетворил требование прокурора Октябрьского района, чтобы ООО «РВК-Орск» устранило образовавшиеся подпоры в канализационных сетях. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, районная прокуратура провела проверку доводов обращений местных жителей. По ее результатам установлено, что на протяжении длительного времени по ул. Гайское шоссе возле домов №12, 26 и 28 «канализационные колодцы находятся на подпорах». Ресурсоснабжающая организация не предпринимала мер, чтобы устранить аварийную ситуацию.

Руфия Кутляева