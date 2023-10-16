Дина Горковец ушла с поста главы департамента образования Тюменской области

Директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец покинула пост из-за перехода на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Распоряжение об освобождении ее от должности подписал губернатор Александр Моор.

По данным местных СМИ, госпожа Горковец может стать заместителем мэра Тюмени по социальной политике.

Напомним, пост главы областного департамента Дина Горковец заняла 1 ноября 2022 года. Она сменила на посту Алексея Райдера, который был назначен заместителем губернатора. Ранее чиновница возглавляла департамент образования Тюмени.

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