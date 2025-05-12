Губернатор Кубани встретился с новым руководителем ГУ МВД региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с новым начальником краевого управления МВД России Олегом Агарковым, назначенным на должность в апреле 2025 года. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия региональной власти и полиции, передает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона отметил, что Краснодарский край — один из крупнейших субъектов РФ, ежегодно принимающий до 20 млн туристов, что существенно повышает нагрузку на правоохранительные органы. Приоритетной задачей Вениамин Кондратьев назвал обеспечение общественного порядка как на курортных территориях, так и в других населенных пунктах, а также формирование безопасной среды для ведения бизнеса. Он напомнил, что Олег Агарков ранее работал в Тбилисском районе, а также возглавлял управления МВД в Геленджике и Краснодаре, что, по мнению губернатора, позволит ему эффективно справляться с задачами в специфике курортного региона.

В числе актуальных направлений совместной работы губернатор выделил противодействие экстремизму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и миграционным нарушениям.

В свою очередь, Олег Агарков выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал оперативное и системное решение поставленных задач. Он заверил, что намерен использовать весь профессиональный опыт для поддержания правопорядка и стабильности в регионе, подчеркнув при этом личную ответственность за безопасность жителей края.

Вячеслав Рыжков