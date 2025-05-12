Сергею Шойгу продлили контракт воинской службы до 2030 года

Контракт на прохождение воинской службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлен на пять лет, до 2030 года, сообщили «РИА Новости» в аппарате СБ. Решение совпало с годовщиной его назначения на этот пост 12 мая 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Шойгу курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России. Он выполняет важные дипломатические поручения президента Владимира Путина в сфере международной безопасности.

За последний год Шойгу участвовал в переговорах на высшем уровне. Он дважды посетил Китай и провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также совершил визиты в Тегеран и Пхеньян. В результате Россия заключила договоры о стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.