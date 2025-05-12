Гендиректор РСМД рассказал о возможных участниках переговоров России и Украины

Встреча России и Украины в Стамбуле 15 мая может пройти на уровне дипломатов. Об этом сообщил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, переговоры на высшем уровне требуют дополнительной подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем»,— пояснил господин Тимофеев в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что «какое-то движение» по урегулированию в Стамбуле может состояться, если украинские власти не будут принимать решения самостоятельно. «Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры»,— отметил гендиректор РСМД.

В ночь на воскресенье президент России Владимир Путин предложил руководству Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком. При этом он посчитал необходимым, чтобы встреча в Турции состоялась после завершения боевых действий. Российский лидер, напротив, говорил, что мирной сделки можно достичь только в ходе переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «“Проведите встречу сейчас же!”».