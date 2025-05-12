В I квартале 2025 года объемы ипотеки в ЮФО и СКФО снизились на 45%

Объемы выдачи ипотечных кредитов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в первом квартале 2025 года составили 75,6 млрд руб., что на 45,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Снижение фиксируется третий квартал подряд, сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

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Лидерами по объемам ипотечного кредитования в ЮФО стали Краснодарский край (23,6 млрд руб.) и Ростовская область (14,6 млрд руб.), а в СКФО — Ставропольский край (7,6 млрд руб.). Спрос на недвижимость в этих регионах поддерживается привлекательностью курортных зон и миграционным притоком.

Наиболее значительное сокращение выдачи ипотеки зафиксировано в Чеченской Республике (-73,5%), Карачаево-Черкесии (-61,1%) и Ингушетии (-56,4%).

В Южном ГУ Банка России пояснили, что негативная динамика обусловлена окончанием программы безадресной льготной ипотеки и изменением условий других программ. На кредитование по рыночным ставкам дополнительное сдерживающее влияние оказало их повышение.

Средний размер ипотечного кредита в первом квартале 2025 года в ЮФО составил 4,1 млн руб. (снижение на 14,7%), в СКФО — 3 млн руб. (снижение на 29,6%).

Николай Аксенов