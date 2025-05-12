Жителей четырех регионов Черноземья предупредили о грозах

В четырех регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз. Исключением стали Курская область, где непогода не ожидается, и Орловская область, где будут заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Белгородской области грозы возможны с 21:00 12 мая до 21:00 13 мая. Также в регионе прогнозируются туман (с 21:00 12 мая до 9:00 13 мая) и четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных (до 9:00 14 мая).

В Воронежской области грозы ожидаются вместе с туманом с 18:00 12 мая до 6:00 13 мая.

В Липецкой области грозы будут сопровождаться ветром с порывами до 15–17 м/с и градом — с 6:00 до 18:00 13 мая. Также в регионе возможны сильные дожди с 18:00 12 мая до 6:00 13 мая.

В Тамбовской области грозы прогнозируются с 6:00 до 18:00 13 мая. С 18:00 12 мая до 6:00 13 мая в регионе возможен туман.

В Орловской области с 21:00 12 мая до 9:00 13 мая ожидаются заморозки до -2°С и туман. В регионе введут оранжевый и желтый уровень погодной опасности соответственно.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова