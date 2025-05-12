Создатель ярославской школы языков пошел на поправку в Лондоне

Создатель школы языков в Ярославле Дмитрий Никитин переведен из реанимации в терапевтическое отделение в госпитале Святого Георгия в Лондоне, состояние ярославца улучшилось. Об этом сообщили в школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева Фото: со страницы ректора ЯГПУ Михаила Груздева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославец отправился в Англию в командировку, в ходе которой плохо себя почувствовал и был в дальнейшем госпитализирован. Быстрое развитие аутоиммунного заболевания спровоцировало критическое состояние.

Дмитрия Никитина подключали к ИВЛ и вводили в искусственную кому, в которой он провел почти две недели. 2 мая Дмитрий Никитин был переведен в палату реабилитации и интенсивной терапии.

«Его состояние стабильное, угроз для жизни нет. На данный момент Дмитрий получает все необходимые препараты и назначения. С Дмитрием начали работать физиотерапевт, диетолог и реабилитолог»,— рассказали в школе.

Алла Чижова