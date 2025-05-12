Челябинца отправили в колонию за создание экстремистской религиозной организации

Советский районный суд Челябинска признал 49-летнего местного жителя виновным в организации религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской, запрещена в России и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет и шесть месяцев, а также ограничения свободы в течение года. После освобождения он в течение 5,5 года не сможет руководить религиозными организациями, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Суд установил, что с 2017-го по 2022 год челябинец совершал действия, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации в Челябинске. Он проводил встречи и собрания, вел активную проповедническую деятельность, побуждал других людей вступать в организацию, распространял экстремистскую литературу.

Преступные действия выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области. В квартире обвиняемого были проведены обыски и изъяты жесткие диски, гаджеты, компьютер, флэш-накопители. Блокноты и записные книжки с религиозным содержанием.