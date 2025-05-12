Холдинг Setl Group вложит 2 млрд рублей в строительство ЖК Crystal Hall

Холдинг Setl Group приступил к строительству первой очереди нового жилого комплекса бизнес-класса Crystal Hall. Застройщик инвестирует в первый этап проекта 2 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Setl Group Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Setl Group Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работы начнутся с участка, ограниченного Курляндской улицей, Ревельским переулком и переулком Лодыгина. Здание высотой от 5 до 9 этажей рассчитано на 236 квартир общей площадью 11743 кв. м.

Также в рамках первого этапа застройщик реконструирует дом 26 с литерой Б2 на Рижском проспекте, сохранив при этом исторический облик.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что холдинг Legenda приобрел проект ЖК на берегу Охты примерно за 2,5 млрд рублей. На территории площадью 3,3 га компания возведет два жилых дома высотой в 15 этажей.

Андрей Маркелов