В Самарской области ограничат движение из-за первенства ПФО по велоспорту

Движение транспорта ограничат на дорогах межмуниципального значения в Самарской области с 16 по 18 мая. Речь идет о трассах в Кинельском районе. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, 16 и 18 мая с 8:00 до 15:00 (MSK+1) ограничат проезд по дорогам «Бузаевка — Чубовка» и «Урал — Муханово». 17 мая нельзя будет проехать по трассе «Урал» - Муханово».

Ограничение будет связано с тем, что в Кинельском районе пройдет Первенство Приволжского федерального округа по велоспорту. На участках дорог будут установлены временные дорожные знаки.

Георгий Портнов