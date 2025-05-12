FIDE обсудит с властями Афганистана снятие запрета на шахматы

Международная федерация шахмат (FIDE) проведет консультации с властями Афганистана после их решения запретить шахматы в стране, заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. Запрет был введен вчера, 11 мая, на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение о запрете было принято «из религиозных соображений». Также причиной послужили ограничения, установленные Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока. В Министерстве спорта Афганистана заявили, что «пока не будут найдены ответы на религиозные вопросы», этот вид спорта останется под запретом, и никакие связанные с ним мероприятия пока не проводятся. Также была распущена шахматная федерация Афганистана. Местный портал Khaama Press пишет, что за несколько дней до этого несколько шахматистов и любителей попросили у министерства спорта финансовую поддержку.

«Мы будем вести консультации для того, чтобы восстановить там шахматную жизнь. В местной федерации шахмат было много проблем, которые необходимо решать в любом случае»,— прокомментировал «РИА Новости» господин Дворкович.

В августе 2021 года ко власти в Афганистане пришло террористическое движение «Талибан» (запрещено в России). Оно ввели множество ограничений для женщин, в том числе запрет на занятия спортом. В августе 2024-го в Афганистане запретили смешанные единоборства (MMA) из-за несоответствия нормам шариата.