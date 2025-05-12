Хинштейн заявил о «высшей должностной планке» коррупции в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о списке из более чем 70 сотрудников органов власти, подведомств и учреждений. В перечень вошли должностные лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по «нереабилитирующим причинам». Поскольку уровень коррупции в регионе достиг «высшей должностной планки», работать во власти такие люди больше не могут, убежден господин Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Врио главы региона добавил, что каждому профильному заместителю выдан свой список, чтобы они могли урегулировать состав сотрудников. «Отдельно будем отрабатывать и с главами. Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В апреле господин Хинштейн уже говорил, что курских чиновников с судимостью не следует допускать к работе в органах власти. Тогда он поручил главам муниципалитетов провести анализ, чтобы обнаружить таких людей в системе власти. «У нас много вакансий, и без куска честного хлеба никто не останется»,— отметил врио губернатора по поводу трудоустройства ранее судимых чиновников.