В Москве задержали бойца MMA Михаила Аллахвердяна

Бойца ММА Михаила Аллахвердяна задержали в Москве с пистолетом калибра 9 мм и магазином, снаряженным травматическими патронами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kyazh_017 Фото: @kyazh_017

Инцидент произошел в ночь на 5 мая. Автомобиль Аллахвердяна остановили сотрудники ГИБДД на Калужском шоссе. При проверке документов полицейские нашли у него в сумке пистолет.

Согласно результатам экспертизы оружие было переделано самодельным образом из охолощенного пистолета. По данным Telegram-канала Sport Baza, модель пистолета –– Retay S2022. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и с тех пор провел 13 поединков в различных промоушенах.