В Волгоградской области снижается уровень воды в реках

В реках Волгоградской области снижается уровень воды из-за уменьшения сброса через Волжскую ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В период с 12 по 16 мая среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС составит 14 тыс. ±500 куб. м в секунду. До 10 мая он составлял 15,8 тыс. куб. м в секунду.

Утром 10 мая в Волге в районе Волгограда было зафиксировано снижение уровня воды на 51 см. В Светлом Яру вода упала на 41 см. В реке Ахтуба показатель составил от 24 до 43 см.

Павел Фролов