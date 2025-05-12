Алаудинов призвал россиян не делиться на национальности

Граждане России должны сделать «весь максимум», чтобы сплотиться, убежден командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он призвал россиян не делиться на национальности и религии, а сделать все возможное, чтобы стать «единым целым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. Господин Алаудинов добавил, что россиянам не следует сомневаться в победе. «Победа, она за нами. И это вопрос однозначный»,— подчеркнул командир «Ахмата».

В конце апреля Апти Алаудинов заявил, что населенные пункты Демидовка и Попова в Белгородской области полностью освобождены от подразделений украинской армии. По его словам, вся территория Курской и Белгородской областей находится под контролем российских военнослужащих.