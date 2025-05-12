В Новороссийске до конца года высадят девять тысяч деревьев

Девять тыс. зеленых насаждений в Новороссийске появятся во внутригородских районах до конца 2025 года. Помимо этого, еще три тыс. саженцев высадят территориальные общественные самоуправления (ТОС) и образовательные организации, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

По его словам, летом на 2-й и 3-й очереди набережной им. Адмирала Серебрякова планируется высадить десятки новых деревьев и кустарников. Помимо этого, для благоустройства набережной осенью на ней установят 80 скамеек и 190 урн.

На озеленение только Южного района в Новороссийске потратят 12,9 млн руб. Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчик обновит цветники на 22 локациях до 1 сентября 2025 года. На посадку зеленых насаждений в Приморском районе из бюджета города выделили 10,7 млн руб. В 2025 году в Новороссийске будет высажено 700 тыс. цветов, более 6 тыс. кустарников и более 1 тыс. деревьев. Работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями производятся ежегодно в рамках производственного плана на территории города.

Алена Воробьева