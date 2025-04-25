На озеленение Южного района власти Новороссийска потратят 12,9 млн рублей
Победителем аукциона по озеленению Южного района Новороссийска признан индивидуальный предприниматель Иван Кудрявцев. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. Стоимость контракта – 12,9 млн руб.
Фото: Sega Black-Sea
Подача заявок на ландшафтные работы стартовала 15 апреля 2025 года. Предложения принимались до 24 апреля 2025 года. По окончании срока подачи была подана только одна заявка на участие в закупке. Решением комиссии она признана соответствующей требованиям.
По условиям контракта подрядчик должен обновить цветники, в том числе на проспекте Ленина, проспекте Дзержинского, на Мысхакском шоссе, на улицах Героев-десантников, Куникова, Молодежная, перед администрацией Южного района и у памятника Воинам в Мысхако (всего 22 локации). Завершить работы необходимо до 1 сентября 2025 года.
По информации МКУ УЖКХ Новороссийска, работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями производятся ежегодно в рамках производственного плана на территории города. В 2025 году в Новороссийске будет высажено 700 тыс. цветов, более 6 тыс. кустарников и более 1 тыс. деревьев .
В 2024 году ИП Иван Кудрявцев также благоустраивал цветники Приморского и Южного районов Новороссийска на общую сумму 23,4 млн руб.