В Кургане подозреваемых в незаконной врезке в нефтепровод нашли через девять лет

Полицейские УМВД России по Курганской области задержали двух граждан, которых подозревают в незаконной врезке в нефтепровод в 2016 году. Бывшим жителям региона вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепродуктопроводам), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, в мае 2016 года на магистральном нефтепроводе в Мишкинском округе два курганца попытались похитить 1,5 тыс. л дизельного топлива. Для этого они купили две емкости и грузовик, с которого стерли номера. Однако во время слива топлива охрана обнаружила сообщников. Один из них скрылся, а причастность второго на тот момент подтвердить не удалось.

В этом году сотрудники отдела по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска УМВД России по области возобновили работу над уголовным делом. Выяснилось, что двое подозреваемых 40 и 45 лет живут в соседнем регионе. Во время служебной командировки сотрудники правоохранительных органов задержали их. Работники экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка выяснили, что биологические следы из автомобиля злоумышленников принадлежат фигуранту, который сразу после совершения преступления скрылся. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска