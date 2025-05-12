В Туве задержали интуриста, прятавшего 7 млн рублей под одеждой

Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 7 млн руб. в Туву. Крупную сумму наличных под одеждой прятал 54-летний турист из Монголии, сообщила пресс-служба Красноярской таможни.

По информации ведомства, интурист следовал через пункт пропуска Хандагайты (Тува) и заметно нервничал. В ходе опроса он заявил, что не имеет при себе денежных средств, подлежащих декларированию. Однако при личном досмотре под его одеждой инспекторы обнаружили черный пакет с пачками денег.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 15-кратной суммы изъятых денег либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Илья Николаев