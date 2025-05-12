В Кисловодске в гаражном кооперативе обнаружен предмет, похожий на гранату
В гаражном кооперативе «Солнечный» в Кисловодске найден предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Место оцеплено полицией.
По информации руководителя муниципалитета, на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. В настоящее время там работают специалисты-саперы и взрывотехники, которые выясняют природу обнаруженного объекта.