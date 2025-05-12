Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как, несмотря на скандалы, боец остался любимцем публики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Карьера спортсмена, даже самая блестящая, всегда имеет взлеты и падения. Фортуна переменчива, и тех, кого вчера буквально носили на руках, сегодня уже жестко критикуют. Но есть уникальные герои, которых любили всегда, в том числе после серьезных неудач и громких скандалов. Именно о таких атлетах пойдет речь на этой неделе.

Начну с единоборств. Здесь в народной любви всегда купался Федор Емельяненко. Даже после того, как невероятные победы бойца MMA сменились серией поражений, слава и любовь поклонников никуда не делись. А когда боец решил завершить карьеру, на один из прощальных поединков Федора приехал Владимир Путин. Конечно же, когда «Последний император», как называли Емельяненко японцы, решил вернуться в спорт, ажиотаж был нереальный. Казалось, большинству поклонников единоборств все равно, с кем будет биться россиянин. Сам факт его возвращения стал сенсацией. Даже скандальная история с бразильцем Фабио Мальдонадо в Санкт-Петербурге, где судьи отдали Емельяненко победу при, скажем так, неоднозначном исходе, снова его не затронула.

Самый мощный хейт в адрес россиянина случился после того, как он уже завершил карьеру и стал главой Союза MMA России. Дело в том, что Емельяненко осудил проведение детских боев в Грозном, где юные сыновья Рамзана Кадырова нокаутировали своих соперников. После этого в адрес Емельяненко посыпались оскорбления и угрозы, а на его старшую дочь напали возле школы. К счастью, конфликт погасил сам глава Чечни. Также репутацию Федора пытался разрушить его брат Александр Емельяненко, который начал рассказывать неожиданные истории о личной жизни близкого родственника. Но все это не помогло. В сердцах большинства россиян Федор Емельяненко так и остался великим бойцом, «Последним императором», благородным и открытым. Сейчас он тренирует и не так давно защитил диссертацию. А в апреле этого года получил степень кандидата педагогических наук.

Владимир Осипов