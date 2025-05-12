В Крыму выросли объемы промышленного и строительного производства

По итогам первого квартала 2025 года в Республике Крым отмечен рост в ключевых секторах экономики. Согласно данным Крымстата, индекс промышленного производства за январь–март составил 98,9% к аналогичному периоду 2024 года. В марте темпы роста снизились до 96,5% в годовом выражении, но показатели остаются стабильными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наибольшую положительную динамику продемонстрировали обрабатывающие производства: объем отгруженной продукции вырос на 11,8% и составил 38,1 млрд руб. Рост зафиксирован в таких сегментах, как производство комбикормов (+11,9%), бетона (+16,3%), минеральной воды (+10,5%), а также колбасных изделий (от 5,7% до 11,3% в зависимости от вида продукции). Увеличилось также производство спецодежды (+143%) и обуви (+45%).

Сектор энергетики и ЖКХ также показал положительную динамику: выработка электроэнергии выросла на 4,3%, производство пара и горячей воды — на 4,8%.

Значительное увеличение наблюдается в строительстве. В январе–марте 2025 года объем выполненных работ составил 27,6 млрд руб., что в реальном выражении на 85,7% выше уровня прошлого года. Основной вклад обеспечили предприятия Симферополя (60,4% общего объема) и четырех прибрежных округов: Алушты, Керчи, Феодосии и Ялты (35,5%).

Объем ввода жилья увеличился на 38,8% в годовом выражении, достигнув 475,8 тыс. кв. метров. Почти весь объем (451,2 тыс. кв. м) пришёлся на индивидуальное жилищное строительство, что подтверждает высокую активность частных застройщиков.

Общий оборот организаций всех видов экономической деятельности в Крыму по итогам квартала составил 285,9 млрд руб. Основной вклад внесли торговля (119,3 млрд руб.), обрабатывающая промышленность (40,4 млрд руб.), строительство (27,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (18,9 млрд руб.), а также энергетика и коммунальные услуги (20,3 млрд руб.).

Богдан Кобец