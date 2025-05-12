Германский завод электромобилей Ford может закрыться или сменить владельца

Завод Ford по производству электромобилей был открыт в Кёльне всего два года назад. Однако у предприятия, скорее всего, нет будущего на сложном европейском рынке. Об этом пишут немецкие СМИ, ссылаясь на мнение директора исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена Фердинанда Дуденхеффера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oliver Berg / Pool / Reuters Фото: Oliver Berg / Pool / Reuters

«Ситуация плохая, а перспектива еще хуже»,— заявил эксперт. Доля Ford на рынке Германии и Европы в целом сокращается — так, в прошлом году лишь 3,5% из всех проданных в Германии автомобилей относились к этому бренду против 5% в 2022 году. Число рабочих на двух заводах Ford в Кельне также снижается — с 20 тыс. в 2018-м до 11,5 тыс. сейчас.

Ранее компания заявила, что к 2027 году сократит еще 4 тыс. рабочих в Европе, из них 2,9 тыс.— в Германии. В условиях проводимого компанией режима экономии рабочие заводов Ford в Германии собираются бастовать. «Ford сокращается и сокращается — уже сейчас он представлен в Европе так слабо, что продолжение работы в нынешнем виде имеет мало смысла»,— отметил господин Дуденхеффер. По его мнению, у Ford два основных варианта дальнейшего развития в регионе — продажа своих заводов или создание СП с другим автопроизводителем.

Хотя в последние месяцы продажи электромобилей в Германии и в ЕС росли, в целом их производители сталкиваются со сложностями, связанными с более высокой ценой, чем у обычных автомобилей, а также конкуренцией со стороны китайских компаний. Ранее сообщалось, что некоторые заводы по производству электромобилей Volkswagen не могут работать на полную мощность из-за ограниченности спроса.

Яна Рождественская