Германский завод электромобилей Ford может закрыться или сменить владельца
Завод Ford по производству электромобилей был открыт в Кёльне всего два года назад. Однако у предприятия, скорее всего, нет будущего на сложном европейском рынке. Об этом пишут немецкие СМИ, ссылаясь на мнение директора исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена Фердинанда Дуденхеффера.
Фото: Oliver Berg / Pool / Reuters
«Ситуация плохая, а перспектива еще хуже»,— заявил эксперт. Доля Ford на рынке Германии и Европы в целом сокращается — так, в прошлом году лишь 3,5% из всех проданных в Германии автомобилей относились к этому бренду против 5% в 2022 году. Число рабочих на двух заводах Ford в Кельне также снижается — с 20 тыс. в 2018-м до 11,5 тыс. сейчас.
Ранее компания заявила, что к 2027 году сократит еще 4 тыс. рабочих в Европе, из них 2,9 тыс.— в Германии. В условиях проводимого компанией режима экономии рабочие заводов Ford в Германии собираются бастовать. «Ford сокращается и сокращается — уже сейчас он представлен в Европе так слабо, что продолжение работы в нынешнем виде имеет мало смысла»,— отметил господин Дуденхеффер. По его мнению, у Ford два основных варианта дальнейшего развития в регионе — продажа своих заводов или создание СП с другим автопроизводителем.
Хотя в последние месяцы продажи электромобилей в Германии и в ЕС росли, в целом их производители сталкиваются со сложностями, связанными с более высокой ценой, чем у обычных автомобилей, а также конкуренцией со стороны китайских компаний. Ранее сообщалось, что некоторые заводы по производству электромобилей Volkswagen не могут работать на полную мощность из-за ограниченности спроса.