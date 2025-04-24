Продажи автомобилей в ЕС падают

В марте в странах ЕС было продано 1,03 млн новых автомобилей. Это на 0,2% меньше, чем в марте 2024 года. По итогам первого квартала автопродажи в ЕС упали на 1,9% в годовом выражении. Как поясняет публикующая эти данные Европейская ассоциация автопроизводителей (European Automobile Manufacturers’ Association), продажи падают, «поскольку глобальный экономический контекст остается особенно сложным и непредсказуемым для производителей автомобилей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Zalubowski / AP Фото: David Zalubowski / AP

За год доля гибридных автомобилей в общих продажах выросла с 29% до 36%, аккумуляторных электромобилей — с 13% до 15,3%, подзаряжаемых от сети электромобилей — с 7,1% до 8%. В то же время доля автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем в общих продажах продолжает стабильно сокращаться: доля бензиновых сократилась с 35,5% до 28,2%, дизельных — с 12,4% до 9,3%. Активнее всего в первом квартале продажи электромобилей росли в Германии — на 38,9%. Сильнее всего падают продажи автомобилей с бензиновым двигателем во Франции — на 34,1%.

Продажи крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen Group выросли в марте на 7,8%, в первом квартале — на 4,8%. У второго по величине производителя Stellantis они упали на 8,4% и 14% соответственно. Замыкающая топ-3 производителей Renault Group показала себя лучше всех с ростом на 11,6% и 9,5% соответственно.

Алена Миклашевская