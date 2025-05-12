В Ставрополе осудили участника ОПГ за хищение газа на 13 млн рублей

Участник организованной преступной группы в Ставрополе приговорен к трем годам лишения свободы за кражу газа на сумму свыше 13 млн руб. Хищение происходило путем манипуляций с приборами учета, сообщает прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фигурант признан виновным в совершении шести эпизодов краж в особо крупном размере и пяти эпизодов краж в крупном размере, совершенных организованной группой.

Как установил суд, житель Ставрополя создал криминальную структуру, вовлекши в нее трех специалистов по работе с приборами учета и восемь потребителей газа. Участники группировки модифицировали счетчики для занижения объемов потребления ресурса абонентами в Ставрополе и крае.

Клиенты передавали в газовую компанию искаженные данные о потреблении, а полученную экономию делили между всеми соучастниками.

Николай Аксенов