Пассажиропоток «Аэрофлота» превысил 4 млн человек за апрель

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вырос до 4,4 млн человек за апрель 2025 года. Это на 6,7% больше прошлогоднего показателя. На внутренних рейсах компания перевезла 3,3 млн человек (+6,2%), на международных рейсах — 1,1 млн человек (+8,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также «Аэрофлот» посчитал процент занятости кресел: только за апрель показатель вырос до 91,3% (+2 п.п.), за четыре месяца он составил 89%. Всего за январь-апрель 2025-го пассажиропоток группы достиг 16 млн человек, поднявшись на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из них 12 млн пассажиров летали на внутренних линиях, а 4 млн пассажиров — на международных линиях. Рост составил 1,8% и 4,3% соответственно.

«Авиакомпания “Аэрофлот” перевезла 8,7 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года. На динамику пассажиропотока оказал влияние перевод основной части рейсов на линии Москва—Санкт-Петербург в авиакомпанию “Россия” с июня 2024 года в рамках запуска программы “Шаттл”. Перевозки авиакомпании “Россия” за четыре месяца 2025 года выросли на 17,2% год к году, в том числе на 24,3% на внутренних линиях»,— уточнили в компании.

О финансовых результатах российских авиакомпаний — в материале «Ъ».