В 2024 году объем снятия наличных на Ставрополье вырос до 1 трлн рублей

Ставропольский край по итогам 2024 года занял 16 место в России по объему выдачи наличных в банкоматах. Согласно данным Банка России, в регионе было выдано 0,97 трлн руб., сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В предыдущем году край также находился на 16 позиции, но с меньшей суммой — 0,90 трлн руб.

Рейтинг учитывает операции по выдаче денежных средств через кассы банков и банкоматы без учета межбанковских и внутрибанковских операций.

Лидерами списка в 2025 году по-прежнему остаются Москва (14,09 трлн руб.), Московская область (4,51 трлн руб.), Санкт-Петербург (4,01 трлн руб.) и Краснодарский край (3,04 трлн руб.).

Значительный рост в рейтинге продемонстрировали новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Если в 2023 году они занимали 18 место с объемом выдачи 0,79 трлн руб., то в 2024 году поднялись на 8 позицию с показателем 1,36 трлн руб.

Рост объема выдачи наличных на Ставрополье происходит на фоне сокращения потребительского кредитования.

Николай Аксенов