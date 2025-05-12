Реставрацией ДК в Серове займется компания, ремонтировавшая Оперный театр

Мэрия Серова (Свердловская область) определила подрядчика, который займется сохранением и восстановлением ДК Металлургов, который является объектом культурного наследия (ОКН), следует из информации на портале Госзакупок. Выполнять работы будет компания «Юнивест-Строй», которая реставрировала фасад Театра оперы и балета в Екатеринбурге, Театр кукол и занимается работами в «Доходном доме» на ул. Малышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Реставрация ДК должна быть завершена до 30 июня 2026 года, подрядчик должен восстановить утраченную кирпичную кладку, отремонтировать балконы, выполнить новую штукатурку и окраску, заменить кровлю, оконные и дверные рамы. На фасаде здания восстановят надпись «Дворец культуры Металлургов», которая была на нем исторически. Сумма контракта составляет 97,6 млн руб. В конкурсе также участвовали компании «РК Мастер» и «Перспектива», предложившие меньшую стоимость, но они получили низкие баллы от комиссии по другим параметрам оценки.

ДК Металлургов в Серове был построен в 1930 году, фундамент был заложен в 1927 году. По данным экспертизы, здание является образцом общественного здания нового типа середины 1920-х гг., в котором выражены принципы архитектуры раннего конструктивизма.

Анна Капустина