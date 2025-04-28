В Серове на реставрацию ДК Металлургов потратят 97,6 млн руб.

В Серове на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) ДК Металлургов на ул. Кузьмина, 1 планируют потратить 97,6 млн руб., следует из лота на сайте Госзакупок. В рамках работах обновят систему водоотведения, реставрируют и приспособят для современного использования фасады и крышу здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Согласно документам, приложенным к закупке, состояние фасадов здания неудовлетворительное, необходимо восстановить утраченную кирпичную кладку, отремонтировать балконы, выполнить новую штукатурку и окраску материалами с подходящими характеристиками. Помимо этого, необходимо восстановить отмостку, заменить оконные рамы, заменить часть дверей и всю кровлю на соответствующие историческому облику здания. На главном фасаде здания восстановят объемную надпись «Дворец культуры Металлургов», а на главном входе установят новые двери из массива дуба.

Реставрация должна быть завершена до 30 июня 2026 года, заказчиком выступает Дворец культуры Металлургов. Закупка была размещена 18 апреля, заявки принимают до 5 мая, итоги будут подведены 7 мая.

ДК Металлургов в Серове был построен в 1930 году, фундамент был заложен в 1927 году. По данным экспертизы, здание является образцом общественного здания нового типа середины 1920-х гг., в котором выражены принципы архитектуры раннего конструктивизма. В части проемов здания размещены витражи, интерьер украшен барельефами с изображением «масштабных сцен из жизни трудящихся».

Анна Капустина