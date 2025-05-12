Гладков: Белгородская область нарастила оборот розничной торговли на 13,4%

В Белгородской области за первый квартал 2025 года оборот розничной торговли превысил 131 млрд руб., что на 13,4% больше показателей января–марта 2024 года. Об этом сообщили на заседании областного правительства. Индекс физического объема торговли вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непродовольственные товары составили 54,9% товарооборота, продукты питания — 45,1%.

Оптовый товарооборот за тот же период увеличился на 8,3%, достигнув 265,4 млрд руб., хотя индекс физического объема снизился на 1,5%. В сфере общественного питания оборот вырос на 19,5%, составив 5,2 млрд руб., что на 9,8% превышает показатели прошлого года.

В правительстве региона подчеркнули, что такой динамики удалось достичь благодаря государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2024 году пострадавшим предпринимателям направили 1,9 млрд руб. федеральных и региональных средств. Кроме того, ежегодно облправительство выделяет на поддержку этой категории бизнеса порядка 1,5 млрд руб.

«Несмотря на объективные сложности, сфера торговли у нас сохраняет стабильность. Численность занятых в сфере потребительского рынка составляет 48,3 тыс. человек, что составляет около 6,1% от общего числа занятых в экономике региона»,— подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Алина Морозова