Несколько ростовских медцентров перейдут в собственность компании «Медкапитал»

Московская компания «Медкапитал» приобретет несколько медицинских центров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что компания получила предварительное согласие ведомства на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». Всего ФАС согласовала «Медкапиталу» приобретение 20 медцентров в 12 городах: Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Тула, Хабаровск, Калининград, Иркутск, Пермь, Новосибирск и Борисоглебск. Информации о том, сколько медцентров будет приобретено в Ростове, пока нет.

По данным системы СПАРК, ООО «Медкапитал» зарегистрировано в феврале 2025 года в Москве. Основной отраслью является деятельность холдинговых компаний.

Мария Хоперская