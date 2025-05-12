В Ярославской области выявили больше поддельных долларов, чем рублей

В первом квартале 2025 года в Ярославской области выявили 50 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США, что в 4,5 раза больше общего количества выявленных поддельных российских купюр. Об этом сообщает областное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фальшивых российских банкнот за первый квартал обнаружили 11 штук: шесть по 1 тыс. руб. и пять по 5 тыс. руб. Кроме того, была выявлена одна подделка номиналом 20 евро.

Ранее «Ъ» сообщал, что число выявленных поддельных долларов США выросло по всей стране. За первый квартал в России обнаружили 1341 поддельную банкноту. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Алла Чижова