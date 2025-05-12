Большинство жителей ЮФО предпочитают путешествия в другие регионы страны

В Южном федеральном округе подавляющее большинство жителей (94%) в 2024–2025 годах путешествовали в другие города и регионы России. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса сервиса «Анкетолог», подготовленного для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сервис онлайн-опросов «Анкетолог» опросил 500 жителей ЮФО старше 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%. Метод исследования: онлайн-опрос. Даты проведения — с 6 по 11 мая 2025 года.

Большинство участников опроса — 70,2% — женщины. В исследовании участвовали как молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (2,8%), так и более взрослые жители ЮФО: 26–35 лет (20,2%), 36–45 лет (38,8%), 46–55 лет (24,2%), старше 55 лет (14%).

Другие города и регионы страны в 2024–2025 годах посещали 470 человек (94% прошенных). Более 40% занимались активным отдыхом в своем регионе (пеший поход, сплав по реке, восхождение в горы и т. п.). Популярностью также пользовались отдых на даче (30,8%) и на базе отдыха (30,6%).

В другие страны путешествовали почти 20% прошенных. Чаще всего зарубежные поездки совершались в Турцию (45,9%). Популярны среди зарубежных направлений также Абхазия (38,8%), Египет (16,3%), Грузия (14,3%). Туристы использовали как самостоятельное бронирование, так и услуги туроператоров.

Среди внутренних направлений у жителей ЮФО в 2024–2025 годах были популярны Анапа (31,1%), Геленджик (34,3%), Сочи (29,6%). При этом в ближайший год пятая часть опрошенных хотела бы совершить путешествия в Кавказские Минеральные Воды: Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов и др.

В путешествиях жители ЮФО часто использовали личные автомобили (60,6%). Популярны также поезда (62%). Наиболее популярный формат размещения — гостиница или отель (61%). Квартиру или апартаменты выбирали в 42,6% случаев. Гостевой дом — в 27,6%.

Вячеслав Рыжков