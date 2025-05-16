Положительные достижения и улучшение материального положения

В Москве закончил свою работу пленум Центрального бюро научных работников — секции Центрального бюро профсоюза работников просвещения.

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По докладу о работе ЦБ секции пленум признал общую линию работы правильной и с удовлетворением констатировал завершение организационного построения секции. Пленум также отметил положительные достижения, развитие и укрепление живой связи на местах, защиту жилищных прав научных работников и улучшение их материального положения, активное участие ЦБ в работах по восстановлению штатов вузов и научных учреждений.

Было отмечено также значительное улучшение культработы на местах, особенно в области обслуживания широких масс крестьянства и красноармейцев. В дальнейшем постановлено обратить внимание на необходимость содействовать организации в домах ученых и клубах вечером культурного отдыха для членов секции и их семей, на необходимость участия секции во всех видах просвещенческой работы среди широких масс.

По докладу тов. Каменевой о работе общества культурной связи с заграницей пленум одобрил действия ЦБ, принявшего через своих представителей участие в работах по организации общества. Пленум признал целесообразной организацию экскурсий научных работников за границу.

По докладу тов. Семашко о работе дома ученых пленум отметил плодотворную работу дома ученых в Москве, являющегося единственным в Европе как по своим организационным формам, так и по своим задачам. Пленум признал необходимым организацию местными секциями «домов ученых» или «клубов ученых» при домах просвещения.

По докладу тов. А. Некрасова о штатах вузов одобрена линия Наркомпроса РСФСР в комиссии по установлению штатов в вузах. Постановлено считать необходимым в течение будущего учебного года произвести общий пересмотр учебных планов всех высших заведений, упрощение структуры вузов и уменьшение многопредметности.

Признано необходимым при составлении сметы Наркомпроса на 1925–1926 годы установить штатный оклад профессора не менее чем в 150 руб.

О пленуме ЦБ научных работников писал в 1925 году «Труд».

Материал подготовил Алексей Алексеев