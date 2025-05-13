Холод избавляет от боли

Медики Кольского научного центра РАН, Северного государственного медицинского университета и клиники лечения боли «Анеста» (Архангельск) разработали инновационный метод лечения хронического болевого синдрома с применением криотерапии. Технология позволяет не только купировать боль, но и ускорять реабилитацию пациентов с заболеваниями суставов, позвоночника и неврологическими патологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Боль — естественный механизм защиты организма, но когда она становится хронической, то превращается в самостоятельное заболевание. Хронический болевой синдром провоцирует гипертонию, гипоксию, нарушает работу внутренних органов и ведет к инвалидизации. Особенно актуальна эта проблема для жителей Арктики и Крайнего Севера, где тяжелые климатические условия и профессиональные нагрузки увеличивают риски заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Идея отключить нервы, отвечающие за «подачу боли в организм», не нова. Воздействуя электрическим током сверхвысокой частоты на нервные корешки, сплетения и периферические нервы, врачи добиваются разрушения нервных окончаний и избавляют пациента от боли. Но эта процедура необратима для нервной ткани, поэтому используется у пациентов с болью, которая не устраняется традиционными медикаментозными средствами и в паллиативных методиках.

Ученые предложили метод криоанальгезии — локальное замораживание нервов, передающих болевые сигналы. В 2024 году коллектив получил патент на криоанальгетический способ лечения болевого синдрома при артрозе голеностопного сустава. Под контролем УЗИ в зону поражения вводится криозонд, охлажденный до —75–85°C. Двух-трехминутные серии замораживания чередуются 30-секундными интервалами оттаивания. Процедура проводится под местной анестезией, длится несколько минут и практически безболезненна. Через три-пять лет чувствительность нерва восстанавливается, но боль не возвращается с прежней интенсивностью. По разработанной учеными методике на базе Кольского научного центра уже провели 32 процедуры, в 94% случаев был достигнут устойчивый результат. Метод особенно важен для пациентов, ожидающих эндопротезирования, а также для реабилитации после ампутаций и лечения фантомных болей.

Несмотря на успехи, применение криоанальгезии в России имеет свои сложности. Сейчас в России действует Международная классификация болезней (МКБ-10), которая не признает хронический болевой синдром отдельным заболеванием. Из-за этого его лечение не входит в перечень услуг, покрываемых полисом ОМС.

Кроме того, клинические рекомендации и стандарты лечения для таких пациентов пока только разрабатываются. Для обоснования необходимости государственной поддержки необходимо создать общероссийский реестр пациентов с хронической болью и подготовить медицинские и экономические расчеты.

Кроме того, сейчас все аппараты для криоанальгезии, которые используют в России, производятся за рубежом, в США и Европе. Это делает лечение дороже и зависимым от поставок. Российская промышленность уже имеет опыт создания хирургических криоустановок, например, для онкологии. Чтобы начать выпуск оборудования для лечения боли, нужно доработать конструкцию криозонда, адаптировав его под необходимые манипуляции, и найти российское предприятие, которое возьмется за производство. Ученые Кольского научного центра и клиники «Анеста» готовы помогать: консультировать, тестировать оборудование и участвовать в разработке. Не хватает только заказчика — компании или госструктуры, которая выделит финансирование и организует производство.

Владимир Мегорский, начальник НЦ МБИ КНЦ РАН, кандидат медицинских наук, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Как именно сверхнизкие температуры воздействуют на нервные окончания?

— Температуры подобраны опытным путем как оптимальные для запуска процесса дегенерации нерва, в то же время оставляя ему возможность к регенерации и максимально щадя окружающие ткани. Качество и продолжительность анальгезии зависят от степени промерзания нерва. Развивается некроз нервных клеток, вызванный микроциркуляторными нарушениями, связанными с воздействием низких температур. Во время первого цикла формирования шарика льда происходит рефлекторный вазоспазм эпиневральных сосудов.

Они промерзают на всю глубину. Во время разморозки из-за холодового повреждения сосудистой стенки внутрисосудистая жидкость выходит наружу через поврежденный эндотелий, формируя эндоневральный отек. Во время второго цикла заморозки ситуация повторяется, при этом зона поражения увеличивается.

Цикличность повторений расширяет зону охвата и снижает локальную температуру, тем самым создавая условия для увеличения участка промораживания нерва. Развивающаяся вслед вазодилатация способствует увеличению скорости эндоневрального отека. В течение 90 минут после криолизиса давление эндоневральной жидкости увеличивается на 20 мм рт. ст. Непосредственное воздействие низкой температуры, цикличность процессов заморозки/разморозки и нарастающий отек создают условия для развития валлеровой дегенерации. Шванновские клетки гибнут, оставляя лишь базальные пластинки. Сам эндоневрий остается интактным. Благодаря сохранным базальным мембранам клеток Шванна формирование невромы не происходит и нерв сохраняет способность к регенерации.

— Почему метод криоанальгезии считается более щадящим по сравнению с воздействием электрическим током?

— При криоанальгезии нет абляции — необратимого разрушения нерва, возможна регенерация. При воздействии электрическим током нерв гибнет полностью и навсегда.

Физиологический механизм действия методики криоанальгезии аналогичен действию местного анестетика, то есть при температуре –80 С мы создаем аксонотмезис нерва. В отличие от абляции, которая предполагает разрушение, коагуляцию, сжигание, удаление. После криоанальгезии оболочки нерва не разрушаются, а нерв полностью восстанавливается, и если он был поврежден в результате энтрапмента, то вырастает новый, более здоровый, что подтверждено экспериментально.

— Как происходит процесс восстановления нерва после криовоздействия?

— Шванновские клетки гибнут, но оставляют базальные пластинки. Сам эндоневрий остается интактным. Структурное повреждение аксона не происходит, что в дальнейшем способствует полному восстановлению утраченной нервом функции. Благодаря сохранным базальным мембранам клеток Шванна формирование невромы не происходит, и нерв сохраняет способность к регенерации. В течение одного-трех лет происходит регенерация нерва.

— Можно ли повторять процедуру криоанальгезии при возвращении боли?

— Можно, и ее повторяют при необходимости неограниченное количество раз, но, как правило, даже при возвращении боли через один-три года она менее интенсивна.

— Какие категории пациентов получат наибольшую пользу от этого метода?

— Все пациенты, у кого основные их заболевания сопровождаются болевым синдромом, все, у кого болевой синдром — ведущий, и все пациенты, у которых болевой синдром вышел на уровень хронической боли и сформировал отдельное заболевание, отдельную нозологическую единицу. Все пациенты, у которых основным ограничением для трудовой деятельности и качества жизни является острая или хроническая боль. С помощью КА можно бороться как с первичными, так и со вторичными невралгиями.

— Каковы перспективы применения криоанальгезии для других видов хронической боли?

— Современные международные стандарты лечения, разработанные ведущими специалистами под руководством доктора Андреа Трескот (директора Международной школы лечения боли), подтверждают: криоанальгезия эффективна при разных типах хронической боли. Криоанальгезия может и должна применяться при всех видах боли, ограничением может быть только доступ в определенную зону проведения манипуляции. Данная методика не дает острой боли перейти в хроническую, предупреждает или замедляет наступление инвалидизации, устраняет болевой синдром, катастрофически влияющий на качество жизни и профессиональную и социальную адаптацию человека.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки