В Набережных Челнах мужчина, работавший маляром на одном из городских предприятий, предстанет перед судом за нарушение правил техники безопасности. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах маляр предстанет перед судом за нарушение техники безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Челнах маляр предстанет перед судом за нарушение техники безопасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел 1 апреля 2024 года в малярном цехе. Несмотря на прохождение обучения по охране труда и технике безопасности, подсудимый, пытаясь ускорить процесс, поместил окрашенные детали в сушильную камеру, температура которой превышала установленные нормы.

В результате он и его коллега получили множественные ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов