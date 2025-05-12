В Челнах маляр предстанет перед судом за нарушение техники безопасности
В Набережных Челнах мужчина, работавший маляром на одном из городских предприятий, предстанет перед судом за нарушение правил техники безопасности. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
В Челнах маляр предстанет перед судом за нарушение техники безопасности
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, инцидент произошел 1 апреля 2024 года в малярном цехе. Несмотря на прохождение обучения по охране труда и технике безопасности, подсудимый, пытаясь ускорить процесс, поместил окрашенные детали в сушильную камеру, температура которой превышала установленные нормы.
В результате он и его коллега получили множественные ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.