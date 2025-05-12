МИД: Белгородская и Курская области стали «эпицентрами обстрелов» ВСУ в праздники

Праздничные дни и введенный РФ режим перемирия не изменил отношения Украины к обстрелам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в это время эпицентрами атак украинской армии стали Белгородская и Курская области. Регионы обстреливали практически всеми видами вооружений, добавил дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ежедневная статистика исчислялась сотнями прилетов. Но наиболее активно противник применял преднамеренные точечные удары против гражданского населения дронами-камикадзе»,— рассказал господин Мирошник в интервью ТАСС. Он добавил, что при обстрелах погибли и пострадали десятки мирных жителей. Повреждения получили санитарные автомобили, гражданский транспорт и жилье.

Помимо Белгородской и Курской областей регулярным обстрелам подвергались Херсонская область, ЛНР и ДНР. «Якобы мирная риторика (президента Украины.— “Ъ”) Зеленского никак не коррелируется с ситуацией на земле. Реального прекращения огня со стороны ВСУ уж точно не наблюдалось, даже в отношении мирного населения»,— заключил посол.

Днем 9 мая Минобороны отчиталось о более 5 тыс. нарушений со стороны ВСУ с начала перемирия 8 мая. За это время, по данным военного ведомства, подразделения украинской армии также пытались четыре раза прорвать госграницу в Курской и Белгородской областях.