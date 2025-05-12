Участник СВО возглавит департамент Минпросвещения по воспитательной политике

Врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Игорь Юргин возглавит департамент государственной политики в сфере воспитания Министерства просвещения РФ. Об этом Герой России и выпускник кадровой программы для участников специальной военной операции (СВО) «Время героев» сообщил в своем Telegram-канале сегодня, 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Айсена Николаева Фото: Телеграм-канал Айсена Николаева

«Для меня большая честь получить предложение от министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова возглавить столь значимый департамент, отвечающий за воспитательную политику — направление, которое я считаю фундаментом будущего нашей страны»,— написал господин Юргин. Он выразил уверенность, что «накопленный в республике опыт будет полезен и на новом месте, а связи с Якутией останутся крепкими».

В свою очередь, Сергей Кравцов на встрече с Игорем Юргиным и главой Якутии Айсеном Николаевым напомнил слова президента Владимира Путина о том, что участники СВО должны приходить на работу «в том числе в систему образования, своим примером воспитывая наших детей, школьников». «Уверен, что это даст новый импульс, в том числе и в организации всей воспитательной работы в нашей стране»,— заявил министр.

Уроженец Якутии Игорь Юргин принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года, награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и «Золотой Звездой» Героя России. В мае 2024 года стал участником президентской программы «Время героев». После выпуска стажировался в правительстве Якутии, а в сентябре 2024-го был назначен на пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям.

Божена Иванова