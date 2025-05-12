«Ростов» проиграл «Рубину», пропустив единственный мяч в конце матча

«Ростов» уступил в выездном матче казанскому «Рубину». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Единственный мяч в матче был забит на первой добавленной к игре минуте, его автором стал албанец Даку. Теперь в борьбе за седьмую строчку турнирной таблицы казанцы (42 очка) опережают «желто-синих» на четыре очка (38 очков). Ближайший преследователь дончан имеет в запасе 35 очков.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги у «Ростова» осталось два матча: шанс помочь «Краснодару» стать чемпионом в игре с «Зенитом» и выезды в Махачкалу к «Динамо».

Константин Соловьев