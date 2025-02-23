Суд ввел процедуру наблюдения в Новороссийской типографии

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Новороссийская типография» сроком на шесть месяцев. С соответсвующим иском обратилось ООО «Нисса Центрум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, требования истца составляют 44 033 долларов США (4,4 млн руб. по курсу Центробанка на 4 февраля 2025 года). Задолженность возникла по договору обслуживания оборудования от 7 сентября 2017 года.

Временным управляющим назначена Елена Боклаг. Рассмотрение результатов процедуры наблюдения назначено на 16 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Новороссийская типография» учреждено в Новороссийске в 2010 году. Бенефициаром является Вячеслав Шевченко. Отчет о финансовых результатах за последние три года в системе отсутстует.

«Нисса» — это группа фирм, осуществляющих разработку решений и поставку в Россию и страны СНГ типовых и специализированных комплексов полиграфического оборудования. ООО «Нисса Центрум» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 241 млн руб.

Наталья Решетняк