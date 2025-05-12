VIP-билеты по 10 тысяч рублей на концерт SHAMAN в Ставрополье почти распроданы

Почти все VIP-билеты на концерт российского исполнителя SHAMAN в Ставрополе распроданы. Стоимость самых дорогих мест в первом ряду составила 10 тыс. руб., сообщает ИА Stavropol.Media.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выступление артиста запланировано на 15 мая. В первом ряду партера из 35 мест остались непроданными всего два.

Аналогичная ситуация наблюдается в Ессентуках, где SHAMAN выступит днем ранее, 14 мая. Там минимальная цена на билеты начинается с 4,5 тыс. руб. Самые дорогостоящие места по 10 тыс. руб. также пользуются большим спросом — в VIP-ложе из более чем 30 мест осталось только одно.

Николай Аксенов