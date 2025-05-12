В Кинеле лжеинвалида обвиняют в незаконном получении почти миллиона рублей выплат

Кинельской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 42-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, в крупном размере», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, еще в 2018 году мужчина предоставил в бюро медико-социальной экспертизы фиктивные документы, по которым ему была установлена инвалидность второй группы, а также назначена страховая пенсия по инвалидности.

«За период с сентября 2018 года по апрель 2024 года он незаконно получил социальные выплаты в общей сумме более 900 тыс. рублей»,— заявили в ведомстве.

Теперь уголовное дело будет направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев