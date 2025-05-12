В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом 12-летнего мальчика с травмой головы

С 7 по 10 мая 2025 года специалисты ЮРПСО МЧС России провели четыре спасательные операции в районе Сочи и Лагонакского нагорья, эвакуировав травмированного ребенка на вертолете, спася мужчину из оврага, подростков со скального склона и заблудившихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В субботу, 10 мая, спасатели эвакуировали 12-летнего жителя Республики Адыгеи с приюта Водопадный на Лагонакском нагорье. Подросток получил травмы головы и спины при падении со скального участка. Вместе с сотрудниками Южного авиационно-спасательного центра пострадавшего доставили на вертолете Ка-32 в Сочи, где передали бригаде скорой помощи.

Днем ранее, 9 мая, специалисты Хостинского подразделения отряда транспортировали травмированного 46-летнего сочинца из четырехметрового оврага в районе улицы Ручей Видный. Местного жителя на носилках доставили к машине медиков.

Вечером 7 мая дежурная смена отряда спасла двух подростков 12 и 13 лет со скального осыпного склона в лесном массиве улицы Краснодонской. Для эвакуации использовалось альпинистское снаряжение. Специалисты передали подростков родителям, медицинская помощь им не потребовалась.

В то же время сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО помогли двум туристам из Астрахани, потерявшимся на прогулочной тропе у подножия горы Ачишхо. Отдыхающие планировали подняться к краснополянским дольменам, но в темноте сбились с маршрута. Спасатели обнаружили заблудившихся с помощью сигнальных средств и благополучно вывели в городскую черту.

Мария Удовик