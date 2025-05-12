В бывшем здании Верховного суда Аргентины найден архив нацистских документов

В подвалах здания бывшего Дворца правосудия в Буэнос-Айресе, где размещался Верховный суд страны, обнаружены ящики с сотнями документов, относящихся к деятельности нацистского режима в Германии в 30–40-х годах прошлого века. Как сообщает аргентинское издание Clarin, находка была сделана случайно во время ремонта и подготовки подвальных помещений для музея Верховного суда. Документы после изучения специалистами будут отправлены в Музей холокоста в Буэнос-Айресе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Corte Suprema de Justicia de la Republica Argentina / Handout / Reuters Фото: Corte Suprema de Justicia de la Republica Argentina / Handout / Reuters

Бумаги хранились в 12 деревянных ящиках из-под шампанского в одном из многочисленных подвальных помещений Дворца правосудия. В числе документов паспорта, членские партийные билеты, пропагандистские материалы, открытки, черно-белые фотографии, листовки, записные книжки. На некоторых документах есть подпись Адольфа Гитлера.

Как полагают, это — часть груза из 83 ящиков, которые были доставлены в Аргентину в июне 1941 года на японском судне Nan-a-Maru из посольства Германии в Токио. В настоящее время архив изучают специалисты Музея холокоста и следователи, задача которых «оценить историческую значимость документов и выяснить, не содержится ли в них важная информация для прояснения… невыясненных аспектов "денежного следа" нацистов по всему миру».

Алена Миклашевская